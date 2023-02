Temática y solo ropa sustentable: Así se preparan las famosas chilenas para la gala del Festival de Viña

Este año, no solo regresa el Festival de Viña, sino también la Gala, que ahora será temática y solo se podrá usar ropa sustentable. Varias famosas chilenas ya preparan sus looks para esa noche, mientras hay algunas que decidieron no ir por el alto costo que implica producir una tenida para un evento como ese. Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, contó a CHV Noticias que su vestido está inspirado en el derretimiento de los glaciares.