“Basta de juzgar”: Gala explota tras rumores de que Mauricio Pinilla la ayudaría económicamente

La influencer española Galadriel Caldirola volvió a referirse a los rumores de un romance con el ex futbolista Mauricio Pinilla, con quien supuestamente estaría vinculada sentimentalmente desde hace varias semanas.

La ex chica reality posteó un furioso mensaje en su cuenta de Instagram, donde desmintió tajantemente que el actual panelista de televisión la estuviera ayudando económicamente.

“No puedo creer que en este siglo todavía exista esa mentalidad machista y antigua donde se cree que las mujeres siempre tienen que depender de un hombre. Soy una mujer decididamente independiente”, escribió en primera instancia.

La ex pareja del defensa Mauricio Isla no se quedó ahí, ya que apuntó a que “tengo una situación laboral maravillosa y no le debo nada a nadie. Basta de juzgar y denigrar a las mujeres con especulaciones sin fundamento”.

“El país está al borde de estallar a nivel político y social ¿Y la prensa no habla de eso?”, agregó ante una afirmación del periodista Sergio Rojas, que señaló en un live de Instagram que Pinilla “soltó la chauchera”.

Para concluir su mensaje, Gala añadió: “¿Es más relevante hablar de mentiras como esta? Vivan y dejen vivir. Y si se quieren lucir como periodistas hagan bien su trabajo”.

“Así como muchas personas nos esforzamos por estar bien posicionados trabajando justo, sin pisar al de al lado y sin mentiras jugosas”, sentenció.