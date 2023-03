“Con esta hipocresía no puedo”: Esposa de Gary Medel explota contra madre de gemelos y la trata de “caradura”

Continúa la polémica por la acusación que hay en contra del futbolista nacional Gary Medel, quien habría tenido una inapropiada conducta con sus hijos mayores, según declaró su ex pareja, Alejandra Henríquez.

En concreto, la mujer señaló a través de redes sociales que el Pitbull echó de la casa a los gemelos, vivienda que habría adquirido el propio seleccionado nacional para la reciente Navidad.

“Ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma”, escribió en una historia de Instagram, afirmando que recibía $600 mil de pensión por cada uno.

Cristina Morales responde

Ahora, nuevamente fue la actual pareja del bicampeón de América, Cristina Morales, la que respondió a las acusaciones de Henríquez. Recordemos que hace algunos días, la española señaló: “Por mi parte, aquí no van a ver jamás unas malas palabras hacia ella, pese a estar muy dolida con su nueva actitud hacia a mí”.

Sin embargo, este lunes lanzó duras palabras a la madre de los gemelos, luego de que ésta subiera una llamativa historia en la que escribió: “Mi lucha es por mis hijos. Jamás debemos permitir que nadie, incluido sus padres, pasen por encima de ellos”.

Tras ello, Morales arremetió y apuntó, otra vez por Instagram, que “con esta hipocresía no puedo. No puedo porque mi padre biológico nos abandonó a mí y a mi hermano de pequeños sin aportar nada, ni afectivo ni económico”.

“Me hierve la sangre ver como mujeres que han tenido presente al padre de sus hijos, tanto en lo económico como en lo emocional, tienen la cara de subirse al carro de todas esas mamás que realmente sí tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y poder darles un plato de comida a sus hijos”, agregó.

Pero la ibérica no se quedó ahí y trató a Alejandra de “caradura”, insistiendo en que “esto sí que no me lo puedo callar porque es lo más hipócrita que he visto en mi vida. Hubo una videollamada donde Gary te puso como reina, pero esa no la grabaste. Esa no te interesa que salga a la luz porque se te caía todo el cuentito que estabas montando”.

“Obvio que no fuiste por la vía legal a reclamar un aumento porque por detrás no te faltaba nada. Incluido el cariño, señorita, eso te recuerdo que tiene más valor que cualquier par de zapatillas Gucci. Touché”, añadió.

Por último, la actual esposa de Medel subió una nueva historia en la que reiteró la defensa a su marido, recalcando que “ambas nos tenemos que poner un punto en la boca sobre cómo es él con nuestros hijos y lo sabes”.

“Y no me saques peleítas y tonterías porque una golondrina no hace verano. Ni tú ni yo podemos echarle mierda encima en ese aspecto. A buen entendedor pocas palabras”, sentenció.