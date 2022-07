“Mis libros son como mis niños”: George R.R. Martin presentó “House of the Dragon” en la Comic-Con

(EFE) – George R.R. Martin, el autor y creador de Game of Thrones, acudió este viernes a la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento, para presentar “House of the Dragon”, la precuela con la que HBO intentará replicar el éxito de una de las series más vistas de la historia de la televisión.

“Mis libros y mis personajes son como mis niños, así que cuando vendes los derechos de tus niños te preguntas cómo los tratarán. Pero he tenido mucha suerte, han hecho un gran trabajo”, aseguró Martin ante miles de espectadores, algunos vestidos como los protagonistas de sus novelas, en el Centro de Convenciones de San Diego.

A pesar de ser el germen de este proyecto, que llega tan solo tres años después del final televisivo de Game of Thrones, el propio Martin admitió que no ha visto el final del mismo: “Solo he visto nueve de los 10 capítulos de la primera temporada”.

“El reparto es increíble, pero por la pandemia no tuve la oportunidad de visitarlos en el estudio como hice con Game of Thrones“, afirmó.

200 años antes

La nueva serie está basada en la novela Fire & Blood, escrita por el propio Martin, y su trama, ambientada 200 años antes de que comenzara la guerra por el Trono de Hierro, se centra en el devenir de los Targaryen, antepasados de Daenerys.

Ante las preguntas de los seguidores, el autor aprovechó la ocasión para explicar por qué en sus historias el poder se resiste a caer en manos femeninas.

“Mis libros son fantasías pero me inspiro mucho en la historia -defendió-. No creo que el reino de Westeros sea más misógino que el mundo real o lo que llamamos historia”.

Por su parte, el creador de la serie, Ryan Condal, prometió que la nueva serie tendrá “fuego, sangre y muchos dragones”.

El reparto de la precuela lo componen Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower) y Fabien Frankel (Criston Cole), entre otros.

No será la única producción derivada del universo Game of Thrones que se estrene en HBO Max, que ya está desarrollando otra serie sobre la novela corta Dunk and Egg, y no se descarta la creación de The Nine Voyages, acerca de los viajes marítimos de Corlys Velaryon.