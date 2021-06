La temporada final de Game of Thrones es algo que aún ronda la cabeza de muchos de sus seguidores. Como casi todos los cierres, éste también dividió las aguas entre los fans, aunque sí hay una opinión que suelen compartir: Que la serie se adelantara a los libros fue un error.

Ahora fue el propio creador de la saga Canción de Hielo y Fuego, George R.R. Martin, quien habló de este punto y sinceró que no se esperaba que esto ocurriera y también comentó que siente algo de responsabilidad.

“Cuando comenzaron esa serie yo ya tenía cuatro libros impresos y el quinto salió justo cuando la serie comenzaba en 2011″, comentó el escritor de 72 años en entrevista con WTTW.

Es por esto que reconoció que “tenía una ventaja de cinco libros. Y estos son libros gigantes. Nunca pensé que me alcanzarían, pero lo hicieron“.

“Me alcanzaron y me pasaron y, ya sabes, eso lo hizo un poco extraño, porque ahora la serie estaba por delante de mí y la serie iba en direcciones algo diferentes”, apuntó.

Y ante la pregunta más consultada por los seguidores de la historia de Westeros ¿tendremos algún día el sexto libro de la saga, Vientos de Invierno? Esto respondió Martin:

“Todavía estoy trabajando en el libro, pero verás mi final cuando salga”, concluyó sobre el cierre de la historia de Jon Snow, Daenerys Targaryen, Sansa Stark, Tyrion Lannister y el resto de familias que protagonizaron la ficción.

Actualmente, HBO, la cadena que adaptó la historia, preparara un spin off llamado House of the Dragon, el que se centrará en la familia Targaryen y narrará acontecimientos de cientos de años antes del inicio de GoT.