“No pensamos en las consecuencias”: Gerard Piqué habla por primera vez de la canción de Shakira con Bizarrap

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué fue uno de los sucesos que más trascendió en 2022 y ahora, casi un año más tarde, sigue dando qué hablar.

Y es que mientras la cantante colombiana se ha dedicado a transformar la conflictiva experiencia en música para sus fanáticos, el ex defensa del Barcelona no había emitido ninguna palabra directa sobre su separación. Hasta ahora.

A través de una transmisión en vivo por Twitch, el español conversó abiertamente con el periodista deportivo Gerard Romero, el cual se ha transformado en un importante personaje tras su aparición en la Kings League.

A pesar de que en varias ocasiones el ex futbolista se mostró desinteresado por el tema, ahora se refirió por primera vez a la Music Session 53, en la que Bizarrap colaboró con Shakira, una de las canciones más escuchadas en el mundo.

“Mi año pasado, si me hubiera afectado algo, era para tirarse de un barranco”, comenzó.

“Mi ex pareja es latinoamericana. Tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella, no me importa nada, de verdad es sincero”, dijo Piqué.

Además, si bien el ex jugador dijo que no le importaban mucho los comentarios, aseguró que quien no la pasó nada de bien fue su novia, Clara Chía Martí.

“El tema de tirar el beef es la moda, pero luego no pensamos las consecuencias que puede tener a nivel mental para la persona a quien se la tiramos. Que la gente haga lo que le dé la gana, dejar de molestar. ¿Siempre tenemos que dar una opinión? Es como que estamos juzgando a la gente”, dijo a Romero.

“Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí, yo intento vivir mi vida y ya llegó un punto en donde me es indiferente lo que diga la gente, yo estoy en un momento en donde estoy super feliz”, agregó en la conversación.