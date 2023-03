Piqué rompe el silencio y responde a Shakira por canción: “Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos”

Gerard Piqué rompió el silencio y habló por primera vez sobre la famosa y polémica canción BZRP Music Sessions #53, la que lanzó Shakira en enero de este año.

“Sí, he escuchado la canción. No quiero hablar del tema, no creo que toque”, comenzó declarando el español en una inédita entrevista con la radio catalana RAC 1.

“Yo creo que al final las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”, dijo el ex defensa del Barcelona.

En esa línea, la pareja de Clara Chía decidió no ahondar más en el tema y expresó que “a partir de aquí no quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas“, añadiendo que “lo único que quiero es que (sus hijos) estén bien”

“Te das cuenta de la vida que has perdido”

Junto con ello, Piqué ademas dijo sentirse satisfecho de que uno de sus hijos haya debutado en una transmisión de la Kings League, un famoso torneo de futbolito que lidera él mismo.

“Estábamos en el programa y me pidió, sin que estuviera preparado, que quería salir. No hay nada en el mundo que me haga más feliz que hacer feliz a mi hijo“, señaló el otrora campeón del mundo en 2010.

Por otra parte, también abordó su retiro del fútbol y reconoció que no extraña su vida en las canchas. “Estoy muy bien. Supongo que es porque estuve muchos años y cuando lo dejas te das cuenta de la vida que te has perdido. Los fines de semana, por ejemplo”, aclaró.

“Siempre dije que dejaría el fútbol cuando no disfrutara o no me sintiera importante. Y ya no me sentía lo importante que me había sentido antes en mi carrera, no me sentía bien“, sentenció en la conversación.

Revisa la declaración a continuación: