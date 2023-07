Germán Garmendia calienta la pelea para La Velada del Año III: “Me lo tomé en serio por una cosa personal”

La jornada de este sábado se mueve en torno al evento de Twitch organizado por el streamer español Ibai Llanos, en donde reconocidos creadores de contenido pelearán durante tres rounds. Se trata de La Velada del Año III.

Entre las peleas más esperadas se encuentra el youtuber chileno Germán Garmendia, quien está emocionado por su participación.

Horas previas a que comience el esperado evento, se realizó el pesaje de los participantes, instancia en la que se confirmó que Garmendia con 1,83 metros. de estatura y 78,9 kilos, supera en proporciones a su contrincante, Coscu, que mide 1,81 metros y pesa 77,6 kilos.

“El pesaje fue muy bueno, ya ganó esa pelea. Está al 120% enfocado y con ganas de subir al ring”, comentó el entrenador de Germán, Donato de Martiis, en la conferencia del pasado viernes.

“Esa ansiedad loca”

En la misma instancia del pesaje, el chileno comentó cómo se siente con volver a participar de este evento. “Creo que pararse a hacer un deporte que me conectó es algo bonito. Cuando pequeño, mi mamá me metió a un montón de deportes. Hice de todo, fútbol, karate y con el boxeo sentí que conecté“, expresó.

No obstante, cuando le preguntaron a Germán cuán seguro estaba de ganar la pelea, este respondió: “No me he conectado tanto en ganar. Quiero dar el 120%. Lo demás está fuera de mis manos. Me siento bien con el entrenamiento que hemos hecho con mi entrenador, Donato, mucho mejor que la primera vez y ya estoy con esa ansiedad loca de subirme al ring y movernos y ver qué va a tirar”.

Durante la conversación, Ibai enfatizó en la importancia que le dio el youtuber a prepararse para la pelea, lo que le dio el paso a Germán para hablar sobre cómo esto es un reto para él.

“Me lo tomé en serio por una cosa personal. Es una perfecta oportunidad para probar los límites, para ver hasta dónde puedo llegar. Me gusta probarme a mi mismo y lo logré, estoy feliz”, explicó Germán Garmendia.