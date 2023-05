Germán Garmendia pide disculpas tras “funa” en su contra: “Se siente horrible cuando la cagas”

El popular youtuber chileno Germán Garmendia salió al paso de las polémicas que ha visto envuelto en los últimos días.

Todo partió cuando el creador de contenidos, DalasReview, publicara una “funa” contra Garmendia en que lo acusaba de promocionar la cuenta de una persona que supuestamente estafa a través de internet.

Asimismo, el influencer acusó a Germán de defender al argentino Coscu, quien está enfrentando una acusación de supuesto abuso sexual a sólo días de su participación en La Velada del Año 3, evento organizado por Ibai Llanos en que justamente peleará con el chileno en un ring.

Respecto a lo primero, el youtuber nacional señaló que “me metí a indagar su perfil y me di cuenta que es una persona con la cual no me gustaría asociarme ni promocionar de ninguna forma. Me alejé. Me di cuenta de mi error, cortamos el contacto y adiós”.

“Luego de eso, me empazaron a llegar un montón de comentarios de personas avisándome que la persona que había promocionado se dedica a hacer unas cosas raras, unas estafas. Esto me confirmó que la decisión de alejarme había sido lo correcto”, sostuvo.

En ese sentido, reflexionó que “obviamente, yo les tengo que pedir una disculpa. Cuando trabajo con una marca me gusta que esta sea algo beneficioso para ustedes (…) Les pido disculpas y gracias por todas las personas que me han avisado de esto”.

“No soy una máquina, sólo soy un tipo de YouTube que hace videos. Voy a cometer errores, he cometido errores y voy a seguir cometiéndolos, pero mi intención siempre es tratar de aprender lo más posible de cada error”, agregó.

Finalmente, resaltó que “no tengo una máquina del tiempo para cambiar el pasado, pero créanme que voy a poner mucha atención para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Se siente horrible cuando la cagas, pero la cagué y por eso les pido disculpas“.

Cabe mencionar que en los 9:21 minutos que duró el video, Germán no se refirió a las acusaciones que rondan en contra del youtuber Coscu.