El noble gesto de Carmen Gloria Arroyo a Javiera Contador en medio de pifias

Javiera Contador se presentó en la segunda noche del Festival de Viña con un show que no logró conquistar a la Quinta Vergara. En medio de la difícil noche, un gesto de Carmen Gloria Arroyo hacia la comediante llamó la atención.

Aun con el público en contra, la comediante intentó presentar su rutina, sin embargo, no llegó a conectar con el respetable que no dejó de pifiar durante los 40 minutos de su presentación.

Gesto de “La Jueza” por Javiera Contador

Fue en medio de esto, que una de las cámaras logró captar un particular gesto que tuvo Carmen Gloria Arroyo con Javiera Contador.

“Los quiero solamente, ahora con esto me voy…”, decía Javiera Contador, cuando fue interrumpida por una ovación del público.

En ese momento, la cámara enfoca a Carmen Gloria, quien junto con levantar sus brazos y mirar directamente a la comediante, le dice “Javiera, calma, vamos de nuevo”.

El gesto fue aplaudido por usuarios de redes sociales, quienes recordaron que Javiera Contador no es la primera humorista que recibe esa contención de parte de Arroyo.

Carmen Gloria Arroyo consoló a otra comediante

Tal como recordaron usuarios, esta no sería la primera vez que “la jueza” contiene a comediantes de esta forma. Fue la misma, Jani Dueñas, comediante que en 2019 tuvo que bajarse del escenario tras constantes abucheos, quien mencionó el especial gesto que tuvo Arroyo en esa ocasión.

“Pero me acuerdo de que cuando estaba arriba, veía a todos los famosos que estaban en primera fila, pero hubo alguien que me miraba con mucha dulzura y que yo jamás lo esperé: La Jueza. Carmen Gloria Arroyo“, mencionó la humorista en Entre Broma y Broma, de Luis Slimming.

“Me bajo del escenario y parto caminando por el pasillo como si fuera en mi funeral, y lo primero que me encuentro, o lo primero que veo ―porque mucha gente me hablaba y yo no veía nada― fue a ‘La Jueza’“, comentó Dueñas.

