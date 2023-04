Giancarlo Petaccia y su mayor preocupación al vivir en Miami: “Ando con un miedo permanente a los tiroteos”

Giancarlo Petaccia está radicado hace seis años en Estados Unidos, específicamente en el condado de Broward, al norte de Miami, donde vive junto a su esposa Fernanda Alarcón y sus dos hijos.

El periodista volvió a Chile después de cuatro años, un viaje express donde aprovechó -entre otras cosas- de participar en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, capítulo que será emitido este viernes a las 22:30 horas.

En conversación con LUN, el ex animador de televisión se refirió a su vida en Miami, una ciudad que también ha acogido a otros “famosos” chilenos como Rafael Araneda, Iván Zamorano, Douglas y recientemente a Mark González y Maura Rivera.

“Costó mucho al principio, no te voy a mentir. Pero hoy estoy súper bien, contento. Me gusta ver a mis hijos crecer allá, están súper adaptados. Estos también hace que todo este esfuerzo haya valido la pena”, confesó al citado medio.

Consultado sobre los beneficios de vivir en tierras estadounidenses, destacó en primer lugar los negocios que pudo desarrollar con su emprendimiento Código Petaccia. “Allá (EE.UU.) está la primera línea está muy actualizado”, afirmó.

Asimismo, resaltó que “Miami es una gran ciudad para desarrollarse y crecer en esta tendencia mundial que es el bienestar. Ese fue uno de los motivos por el cual nosotros nos fuimos. Y lo segundo tiene que ver con sentirse seguro”.

Respecto a esto último, el comunicador sostuvo que en la zona donde vive “es un lugar seguro, en el sentido en que uno está tranquilo con los niños. Las casas no tienen rejas, no temes mucho que te vayan a asaltar. Por ejemplo, uno puede dormir con la puerta abierta de la casa en un condominio, con las bicicletas botadas afuera, con las rejas abiertas, el auto sin cerrar”.

Finalmente, destacó como una ventaja el nivel de educación que existe en el estado norteamericano. “A nosotros nos gusta mucho el sistema educativo, que es público. Mis hijos hablan y escriben los dos idiomas perfectamente, en ese sentido Miami te ofrece eso; les regalas un segundo idioma”, comentó.

Desventajas de vivir en Miami

Así como destacó importantes ventajes, Petaccia también reconoció que Miami “tiene un lado malo” y eso está relacionado al fácil acceso a las armas para la comunidad. “Al menos yo ando con un miedo permanente a los tiroteos”, afirmó.

“Esa cultura de las armas no va a cambiar, no se puede hacer nada contra eso. Uno siempre tiene ese miedo por los hijos de que quizá pase algo en una escuela. Te diría que esa sería casi la única mención (…) Ese tema de las armas y los tiroteos es la preocupación más importante que tenemos al vivir allá“, señaló.

En la misma línea, calificó de manera negativa el transporte que existe en dicha ciudad. “Es pésimo, uno tiene que vivir donde están los colegios de los niños e idealmente donde uno trabaja. ¿Por qué? Porque las distancias son enormes y porque hay más tráfico que en Santiago, ejemplo”.

“Si yo quisiera ir al centro de Miami, lugar al que voy por reuniones, me tardo una hora o una hora 15 (minutos) de ida. Lo mismo de vuelta. No varía mucho la hora del día, siempre es igual“, agregó.

Finalmente, señaló que el transporte público en su sector “prácticamente no existe” y “es muy malo”. “No hay metro, no hay buses donde yo estoy, entonces, si no hay auto, te quedas aislado”, concluyó.