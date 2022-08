Gianella Marengo respondió a críticas por su físico en redes sociales: “No han aprendido nada”

La ex figura televisiva, Gianella Marengo, llamó la atención de sus seguidores al compartir en redes sociales una reflexión, debido a que su aspecto físico fue blanco de críticas.

A través de su cuenta de Instagram, la ex participante del programa “Aquí se Baila” subió un video donde se mostraba realizando ejercicios. Allí habló de los mensajes que recibió días atrás, cuando compartió un registro de uno de sus bailes.

“Pueden creer que en el último video que subí me trataron de decir que estaba guatona, otras decían tipo, me encanta cómo asumes estas cosas que te dicen y te da lo mismo!!! Pero por favor gente qué cresta, no han aprendido nada”, señaló.

Mientras recibía mensajes de apoyo, Marengo agregó que “si fuera así no es ni siquiera comentable ni criticable y lo segundo es que uso estas poleras largas, sueltas y no voy en peto porque me carga que me joteen todo el rato y me gusta entrenar tranquila. Bai”.