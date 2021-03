El fútbol vivió una de sus jornadas más tristes el 25 de noviembre del 2020 luego de que se informara la muerte de Diego Armando Maradona. Pese a que han pasado casi 5 meses del hecho, el fallecimiento del ídolo del fútbol no ha dejado de dar de qué hablar.

En las últimas semanas, audios y chats de quienes lo cuidaban comenzaron a circular detallando sus pensamientos sobre lo que podía llegar a pasar en el caso de que Diego muriera y cómo una autopsia forense desenmascararía el consumo de marihuana facilitado por ellos, lo que ha enfurecido a los familiares del exfutbolista argentino.

“Por favor, pará, que no se lo lleven ellas (sus hijas) a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos. Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”, dice uno de los audios enviados por Maxi Pomargo, cuñado del abogado personal de Maradona.

Por el momento, siete son los imputados por la muerte del ídolo argentino: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, y los enfermeros Dahiana Madrid, Ricardo Almirón, Nancy Forlini y Mariano Perroni.

A partir de lo anterior, Gianinna Maradona ha solicitado que se den más explicaciones sobre el fallecimiento de su padre y exigió justicia contra los culpables.

A modo de apoyo, un grupo de hinchas maradonianos han organizado una marcha por futbolista la que tendrá lugar el 10 de marzo en el Obelisco de Buenos Aires.

“Justicia x Diego. No murió, LO MATARON!”, menciona uno de los carteles que circulan por las redes sociales. “Todos al Obelisco. A exigir juicio y castigo a los culpables #10MPORD10S”, reafirma el mensaje de los fans de Diego.

La hija menor de la estrella futbolística de su matrimonio con Claudia Villafañe, pidió en sus redes sociales que los seguidores de su padre se reúnan ahí para manifestarse a exigir justicia. “Por favor! Nos vemos todos ahí!”, escribió en su red social Twitter acompañado de un afiche de la movilización.