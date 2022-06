Gianluca Vacchi enfrenta demanda de ex empleada que lo acusa de obligarla a aparecer en videos de TikTok

Laluna Maricris, quien trabajó para el influencer italiano entre 2017 y 2020, presentó esta acción legal por no "tratarla bien" y por "no respetar sus derechos laborales", exigiendo que se le paguen alrededor de 60 millones de pesos por horas extraordinarias y finiquitos no abonados.