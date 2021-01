Lo hizo de manera sutil, pero no pasó desapercibido. La modelo estadounidense Gigi Hadid (25) dio a conocer el nombre de la hija que tuvo junto a su pareja, el músico Zayn Malik (28), hace cuatro meses atrás.

Hadid no hizo ninguna publicación en redes sociales, ni envió un comunicado o dio una entrevista. La forma en que sus fans se enteraron del nombre de la bebé fue a través de un pequeño cambio en su biografía de Instagram. Después de todo, tiene 63 millones de seguidores.

“Mamá de Khai”, se lee ahora en su red social.

Aún no se conoce el significado del nombre, ni cómo se apellida, aunque las redes sociales han especulado con que podría significar “la elegida”. Zayn, quien hace pocos días lanzó su álbum Nobody is Listening, no se ha referido al tema.

Los nuevos padres no han publicado fotos del rostro de la pequeña nacida en septiembre pasado, ni tampoco lo ha hecho nadie del círculo familiar compuesto en parte por los también modelos Bella Hadid y Anwar Hadid, novio de Dua Lipa.

Tanta privacidad ha hecho que sus seguidores pierdan la cabeza ante el más mínimo detalle que puedan llegar a conocer. Estas son algunas de las reacciones ante este nuevo dato:

Me imaginó cuando a Khai le toque presentarse en el colegio, será tipo:

-Soy Khai Malik Hadid, mi papá es Zayn Malik es cantante, compositor y pintor y mi mamá es Gigi Hadid es modelo, fotógrafa y diseñadora pic.twitter.com/vRrgCqlq57 — here we go again… (@sweet_280913) January 22, 2021

Nos acabamos de dar cuenta que la patente del auto de Gigi tiene las iniciales de su nombre, el de Zayn y el de Khai😫💘

(Capaz es casualidad pero lloramos igual) pic.twitter.com/KBE0a4KkRG — Gigi & Bella Hadid Arg (@GBHadidARG) January 22, 2021

LA BEBÉ DE ZAYN Y GIGI SE LLAMA KHAI, SOY LÁGRIMAS, SOY MARES, SOY MOCOS pic.twitter.com/z9Py7KGmUL — mena; 🎲|🚬 | ೫ (@WLLSHADID8) January 22, 2021

imagínense a gigi diciendo "hi khai!" con su voz toda dulce pic.twitter.com/xjg2YtwhPr — 𝑪𝒂𝒎𝒊 ᵈᵉ ᵇᵒᶜᵃ ᶜᵒᵐᵒ ᴸᵒᵘⁱˢ (@camixtbsl) January 22, 2021

ya que gigi se puso "khai's mom", yo soy masoquista y edite el perfil de zayn para que diga "khai's baba" pic.twitter.com/QXvSa81cQp — isii ×͜× || quiero un abrazo de louis (@isiixhazza) January 22, 2021