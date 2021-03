Hace solo meses, la famosa pareja tuvo a su primera hija. Khai. Y desde entonces, sus fanáticos han especulado sobre un supuesto matrimonio entre Gigi Hadid y Zayn Malik, un tema que resurgió inesperadamente en una transmisión en vivo.

Todo esto fue originado por la artista Ingrid Michaelson, quien recientemente lanzó la canción To Begin Again junto a Malik. Pero fue durante un live en Patreon, que la cantante calificó a su compañero como un hombre “casado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ingrid Michaelson (@ingridmichaelson)

“Zayn nunca hace nada que no quiera hacer, y que haya hecho esta canción es muy halagador. Es una persona muy reservada y ahora está casado y tiene un bebé, así que simplemente hace lo que quiere“, dijo Ingrid respecto del ex integrante de One Direction.

Esa palabra causó furor en redes sociales, convirtiéndose incluso en trending topic en Twitter.

Pero ante la confusión, Ingrid salió al paso de todas las especulaciones y aclaró todo este caso mediante historias en Instagram.

“En mi transmisión en vivo de Patreon, dije que estaba trabajando con Zayn. Mencioné que estaba casado y no lo está. Hasta donde yo sé, no está casado. Fue un error“, manifestó la artista.

Asimismo, pidió disculpas sobre lo ocurrido, asegurando que “dije que lo sentía. No vivo en este mundo. Así que el nivel de fama me hace realmente admirar a Zayn y a cualquiera con ese nivel de fama. Cada pequeña cosa que dices es simplemente, ¡Wow!“, añadió.

Por otro lado, la cantante le pidió disculpas también a la pareja y sus fanáticos, afirmando que “lamento haberlos enojado a todos, y mucho amor para todos ustedes” .

Sin duda que Ingrid no se imaginó que esa ingenua aseveración causaría tal impacto. Pero afortunadamente, todo fue aclarado antes que el tema escalara, aunque los implicados no han realizado declaraciones al respecto.