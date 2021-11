Este viernes por la noche, por las pantallas de Chilevisión se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar cargado al humor. En esta ocasión, los encargados de hacer reír con sus divertidas historias fueron Rodrigo Villegas, Bombo Fica, Mauricio Flores, Claudio Moreno y Gigi Martin, quien reveló una particular anécdota.

Todo se originó cuando Jean Philippe Cretton pidió que contaran su historia las personas que habían inventado una excusa para no ir a trabajar. Fue ahí cuando el comediante nacional recordó que una vez inventó que sufrió un accidente, lo que causó gran molestia de su madre.

Para partir con su relato, Gigi Martin explicó: “En cierta oportunidad, yo no tenía auto, me compré un furgón utilitario que tenía un cardán, y si lo aceleraba a más de gamba empezaba a zumbar“.

Tras esos primeros recuerdos de su vehículo, Martin dijo que “yo estaba contento, era mi primer auto, era artista, así que quería ponerlo bonito y le compré esas cositas que uno le ponía al baño, como esponja”.

En cuanto al día del suceso que originó la molestia de su madre, el humorista dijo que esto sucedió un día en que debía ir a actuar en La Calera. En aquella jornada, Gigi Martin eligió su mejor vestimenta y se preparó acorde a la ocasión, pero no pensó que el vehículo fallaría.

Sobre eso, le mencionó a Jean Philippe Cretton: “En la Cuesta Las Chilcas como que el hue… (el furgón) no quería tirar, así que aceleré, me tiré ahí, en neutro y antes de llegar a La Calera, acelero la hue… 110, le pongo 120 y siento una sonajera y ¡pah!, ¡pah! Salieron chispas, me tiré para la orilla, y concha… qué pasó. Estaba oscuro, no había nada. Se había caído el cardán”.

Al ver esto, el humorista nacional decidió salir a pedir ayuda. Un hombre lo reconoció y fue en su auxilio, permitiendo que dejara su vehículo en la parcela que poseía.

La excusa de Gigi Martin

Toda esta situación hizo que Gigi Martin retornara a Santiago y desistiera de realizar su presentación, por lo que comenzó a pensar en una excusa para presentar. Por aquello, y para no perder su trabajo recién conseguido, decidió ir a Carabineros a dejar una constancia por haber sufrido un accidente, sumando una visita a un recinto asistencial para constatar lesiones.

Sobre aquel día, y mencionando que en el centro médico aseguró que tenía dolor de brazos, el intérprete de Melón del dúo Melón y Melame recordó: “Les digo que tuve una accidente, me caí en el furgón, le conté la verdad. Me puso un cabestrillo”.

Pero esto no fue suficiente para él. Con el deseo de hacer crecer su relato, el comediante dijo que llamó a un periodista de La Cuarta para narrar los hechos con el fin de que fuera publicado y tener mayor credibilidad, afirmándole que estaba delicado de salud y que tendría que perderse un evento programado.

Aunque él no esperó que aquello sucediera así, la noticia de su accidente causó revuelo. Como era de suponer, la información también llegó a su mamá, quien rápidamente acudió a visitarlo para saber cómo estaba.

“Esa noche dormí tranquilo y me saqué la hue… de cabestrillo. Al otro día se siente en la puerta un grito. Era mi mamá. Me puse la hue… del cabestrillo y me dijo ‘Qué te pasó niño, por Dios, me fueron a avisar a mi casa que tuviste un tremendo accidente, que te volcaste“, dijo Gigi Martin en Podemos Hablar.

Si bien él decidió contarle toda la verdad a su mamá, ella estaba nerviosa por la situación, sumando a esto que había aparecido en la portada del diario de circulación nacional.

“Mi mamá estaba con ataque de llanto, le conté la verdad. Lo único que sentí que me acuerdo fueron las cachetadas, me dijo ‘cómo se te ocurre mentir de esa manera, fueron a mi casa los vecinos preocupados por ti'”, finalizó diciendo el intérprete en el programa de Chilevisión.