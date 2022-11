“Prioricé mis necesidades”: Gigi Martin explicó los motivos tras su polémica bajada de la Teletón

Para la madrugada de este sábado estaba prevista la presentación de Melón y Melame en la Teletón. Sin embargo, cuando terminó el bloque que fue desde las 01:00 hasta las 04:00 de la mañana, ni Mauricio Flores ni Gigi Flores aparecieron en el teatro, lo que causó sorpresa entre los televidentes.

Sin embargo, horas más tarde se reveló el motivo de la bajada de los artistas, hecho que tuvo su origen en una decisión de Martin, luego de que surgiera una repentina oportunidad de trabajo.

“La verdad es que ‘Melón y Melame’ no se bajó, se bajó Gigi Martin”, partió explicando el humorista al diario La Hora, desmintiendo así cualquier rumor al respecto.

“Yo tengo evento, yo tengo trabajo hoy día”, complementó. “Aunque me haya salido a la hora que me haya salido, yo tomé el evento y prioricé mis necesidades”, aclaró el compañero de Mauricio Flores.

En la misma línea, Martin acusó que no recibió ningún tipo de ayuda para la pandemia, por lo que no era una posibilidad rechazar esta oportunidad. “Nosotros quedamos solos, a nosotros no nos ayudó nadie”, dijo. “Entonces hoy día me salió esta pega y tengo que priorizar mis necesidades”, reveló.

“Con mis nietos haremos la fila”

Finalmente, el humorista dijo que su decisión la informó oportunamente a Mauricio Flores, y este último la comunicó a la producción. “Lo siento por los fans (…) y también por la Teletón”, lamentó.

Pese a ello, Gigi Martin sostuvo que colaborará de todas formas con la cruzada solidaria. “Yo voy a ir como todo Chile a cooperar, con mis nietos haremos la fila. No creo que sea tan importante nuestra actuación en la Teletón”, sentenció.