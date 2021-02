La actriz Gina Carano, recientemente despedida por Lucasfilm por sus polémicas publicaciones en redes sociales, habló sobre sus diferencias con el actor chileno Pedro Pascal, protagonista de la serie The Mandalorian.

Carano fue sacada de la producción de Disney luego que insinuara que ser republicano es similar a ser judío en la Alemania nazi. Tras su despido, sus fans intentaron empatar sus dichos con un tuit publicado por Pascal en 2018, en el que comparó a los niños indocumentados que eran encerrados en jaulas con judíos en campos de concentración.

Sus seguidores empezaron entonces una campaña para que el chileno también fuera sacado de la serie, algo que no prosperó.

“Adoro a Pedro. Sé que ha dicho y hecho algunas cosas hirientes”, dijo la actriz al ser consultada sobre la polémica en una entrevista para The Ben Shapiro Show.

Según Carano, ambos llegaron a “un acuerdo después que nos dimos cuenta que éramos un poco diferentes políticamente. Teníamos un acuerdo de que, antes que todo, eres un ser humano y tú eres mi amigo primero”.

“Sé que ambos hemos dado un paso en falso en nuestros tweets. No somos perfectos, somo seres humanos y él no es un mal ser humano, es una persona dulce”, agregó.

En la entevista, la actriz denunció no ser la única que “ha sido intimidada” por la empresa. “Lo sé tan bien que podría compartir una historia y cambiaría las cosas en los medios de comunicación, pero no puedo hacerlo porque estaría vendiendo a un amigo que no tiene el mismo punto de vista, así es que no voy a vender a alguien para desviar la atención”, aseguró.