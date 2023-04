“Hay gente que no lo respeta”: Gino Costa acusa “impresionantes” críticas por su relación con Miguel Ángel Campos

A poco más de un mes desde que reveló estar en una nueva relación, Gino Costa se refirió de manera inédita a los comentarios de corte homofóbico que ha recibido en sus redes sociales.

“Mi proceso de asumir mi orientación sexual fue más tardío al de cualquier otra persona porque tengo mi mente tan potente (…) Eso nunca me lo cuestioné hasta que apareció la persona que me lo hizo cuestionar“, reflexionó en febrero pasado, cuando recién dio a conocer su actual situación sentimental.

Ahora, cuando ha publicado diversas fotografías y hablado en diversas oportunidades sobre su pareja, Miguel Ángel Campos, el comunicador nuevamente se refirió a su vida personal argumentando que todavía la homosexualidad “es un tema”.

“Me han llegado mensajes internos bien impresionantes, donde me confirma cada día más que es un temazo, al menos para la sociedad chilena”, confesó en entrevista con Tiempo X.

“No debiese ser, pero no quiero dejar de lado mi labor de comunicador y si puedo aportar desde ese lado, que es el amor, bienvenido sea“, aclaró, añadiendo que “hay gente que no lo respeta, que no lo tolera y hay que mostrarlo cada vez más”.

En ese sentido, Costa aboga por hablar con naturalidad sobre su orientación sexual para no dar en el gusto a quienes se rehúsen a respetar la intimidad del resto. “Se tiene que normalizar y hay que celebrarlo, es súper injusto que hoy gente se niegue a amar o ser amado porque al de al lado no le gusta”, reflexionó.