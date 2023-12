¡Bienvenido a Chilevisión! Gino Costa se suma al equipo periodístico de Contigo en la Mañana

Gino Costa llega a Chilevisión para sumarse a Contigo en la Mañana y entregar su amplia trayectoria televisiva, considerando que es uno de los periodistas más reconocidos del bloque matinal.

A partir del 2 de enero de 2024, será cuando comenzará en el programa; que cuenta con un robusto equipo de movileros que se trasladan por las calles de Santiago buscando la noticia, entre ellos Luis Ugalde, Paulina Padilla y Daniela Muñoz.

“Gino es un profesional que cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en la televisión. Estamos seguros que será un gran aporte para nuestro matinal. Él es un periodista cercano a la gente, que ha sabido ganarse el cariño de los televidentes con su simpatía y carisma. Su llegada diversifica y fortalece aún más a nuestro querido y profesional equipo de movileros”, asegura Carmen Gloria Lobos, productora ejecutiva de “Contigo en la Mañana”.

“¡Nos seguiremos viendo!”

“Acabo de renunciar a la que fue mi casa por casi 12 años… No fue fácil tomar la decisión pero, como muchos saben, me gustan los desafíos, lo difícil, lo que me quita el sueño… y ese es el nuevo camino que emprenderé“, compartió a través de un comunicado en su Instagram.

“Me voy tranquilo, porque lo di todo y más. Aquí fui inmensamente feliz… obvio que, como todo en la vida, pasé momentos difíciles, rabias pero, sin duda, que las risas fueron muchas más…”, agregó.

“Se cierra un ciclo, pero comienza uno que estoy seguro les encantará… ¡Nos seguiremos viendo!, cerró.

