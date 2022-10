Gisella Gallardo acudió a su abogada para desmentir relación: “Estoy sola, preocupada de mis niños”

Luego de confirmar su separación con el ex futbolista Mauricio Pinilla, son diversos los rumores que rondan a Gisella Gallardo. Entre ellos, según expuso, su vinculación a una supuesta nueva pareja.

Sin embargo, la influencer y aún esposa del actual comunicador desmintió a través de redes sociales todas las informaciones que han surgido y señaló que le pidió a su abogada que intercediera en el más reciente caso que la afectó.

En concreto, Gallardo aseguró que un programa de televisión emitiría un capítulo en que “revelarían” detalles de su eventual romance actual, lo que fue aclarado por la propia implicada.

“Como es sabido, mi familia no lo está pasando bien en el último tiempo y para evitar un nuevo escándalo, en mi caso de una mentira, le pedí a mi abogada que llamara al editor del programa para desmentir la información“, señaló.

“Estoy SOLA, sólo preocupada de mis niños y aprovechar lo que más puedo a mi padre, no tengo ganas ni tiempo para nada más”, continuó en su Instagram.

Para ratificar lo anterior, reiteró que “NO estoy en ninguna relación con nadie y NUNCA estuve con la persona que me quieren involucrar“, explicando que se trata del “hijo de unos muy buenos amigos de mis padres, por lo cual lo conozco desde que tengo 8 años aproximadamente y NO lo veo desde antes de estar casada, unos 15 años”.

Al cierre de su aclaratoria, Gallardo acusó, además, que “la persona que lanzó la información en el programa no me llamó para chequearlo“.

Revisa su testimonio a continuación: