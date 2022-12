Era infección al riñón: Gisella Gallardo acusa negligencia de médico que la “mandó para su casa” con fiebre

Gisella Gallardo se encuentra complicada de salud. Así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, donde ha estado publicando las actualizaciones sobre su estado físico.

En la red social, comenzó contando que “estoy colapsada con tantos menajes de cariño y preocupación por mi estado de salud”, palabras que fueron en directo agradecimiento a sus seguidores, quienes han estado preocupados por los avances de la enfermedad que la tiene aquejada.

Sin embargo, también aprovechó de hacer sus descargos al acusar de negligencia al doctor que la atendió, puesto que la habría mandado a la casa al diagnosticar que “solo tenía fiebre”, cuando no era así.

“Ayer fui a la clínica por un fuerte dolor en la espalda baja y fiebre. Al llegar el doc de urgencias sólo me administró paracetamol, suero e ibuprofeno para bajar el dolor y la fiebre. Como saben tengo a mi padre grave y yo le pedí que me hiciera los exámenes virales para descartar cualquier enfermedad que pudiese contagiarlo”, contó.

Pero “al disminuir el dolor me mandaron para la casa”, a pesar de que se mantuvo “siempre diciéndole al doc que me dolía mucho el lado derecho, pero me dijo que era un resfrío fuerte o algo así”.

Producto del diagnóstico del médico, su fiebre habría aumentado a casi 40 grados y su dolor también incrementó.

Infección al riñón

Tras una molesta noche en que sus síntomas no mejoraban, decidió ir de nuevo a un centro médico, donde “ahora sí me tocó una excelente doc y me hizo todos los exámenes para descartar apendicitis o alguna infección al riñón”.

“El resultado arrojó que tengo una infección al riñón y para tratarme esto debía quedarme hospitalizada”, confesó.

Pero Gallardo tomó la decisión de volver a su casa, aún con el diagnóstico encima, para poder celebrar el cumpleaños de su hijo.

“Está de cumpleaños mi osito y bajo los cuidados especiales y teniendo todas las preocupaciones decidí no quedarme para poder pasar este día con él”.

“Si el dolor, la fiebre, o cualquier síntoma nuevo llega a aparecer no tengo otra opción que hospitalizarme. les pido todas las buenas energías para estar mejor y poder pasar mañana con mi papito su cumple y año nuevo. Gracias a todos por sus mensajes y buenas energías que siempre me entregan”, cerró en su publicación.