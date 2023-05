Gissella Gallardo dispara contra Adriana Barrientos ante supuesto romance: “A diferencia tuya, yo tengo vida”

Una contundente respuesta fue la que publicó este martes Gissella Gallardo, luego de que la modelo Adriana Barrientos asegurara que estaba saliendo con su ex.

Fue en el programa Zona de Estrellas, donde es panelista, en el que la ex integrante de Morandé con Compañía afirmó que José Miguel Posada tenía un romance con la otrora pareja de Mauricio Pinilla.

De hecho, Barrientos sostuvo que tenía fotos de los encuentros y que “se está paseando por todos lados”, además de presuntamente haber recibido algunos beneficios en rutinas de entrenamiento.

“No compartimos principios ni valores”

En esta jornada, la influencer publicó una historia en Instagram en la que negó estos hechos, señalando que no descarta tomar acciones legales.

“Nuevamente vengo a desmentir, esta vez a la señorita Barrientos que ha estado difamándome en el programa donde es panelista. Ahora inventó que estoy en una relación con su ex de hace no sé cuántos años, José Miguel Posada”, manifestó en primer término.

Gallardo aclaró que Posada es “dueño del gimnasio al que asisto” y apuntó a que “(Barrientos) no entiende que, con sus mentiras, puede causar daño a él, a su pareja de hace tres años que trabaja en el mismo gimnasio, a mi familia y a mí. Afortunadamente, todos los que me conocen saben que esto no tiene nada de cierto”.

“No sé cuál será el problema de la señorita Barrientos conmigo. Jamás he sido ni podría ser su amiga, porque no compartimos los mismos principios y valores. Te cuento que sólo me lo he topado en el gym. Desde que me separé, he estado única y exclusivamente a cargo de mis hijos. Y en su momento de mi padre”, agregó.

Pero Gallardo no se quedó ahí e insistió: “No sé cómo pueden tenerte en un programa de TV con tantas mentiras que hablas. Las únicas fotos que dices tener son las que yo misma he subido entrenando con mi personal”.

“A diferencia tuya, yo sí tengo una vida real, donde mis hijos son y serán siempre mi prioridad”, dijo la influencer, indicando que su familia está pasando por un “complejo momento”.

Por último, recalcó que no dudará en “tomar acciones legales nuevamente contra aquellos que me difamen”.