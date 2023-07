Gissella Gallardo da giro radical y ahora es corredora de propiedades: “Trabajar para mí es una necesidad”

Un giro radical dio en su vida la influencer Gissella Gallardo, quien confirmó que desde hace algunos días está trabajando como corredora de propiedades.

En conversación con Las Últimas Noticias, la periodista de profesión relató cómo comenzó en este rubro. “Me llamó la atención el proyecto. Me entusiasmé porque muestran otra perspectiva en la venta y arriendo de propiedades”.

Consultada sobre qué sabe de propiedades, la ex esposa de Mauricio Pinilla señaló que “en mi vida me he cambiado mucho de casa. Viví 12 años afuera cambiándonos de un lado a otro”, haciendo referencia a las transferencias del ex futbolista en Europa.

“Desde 2017, cuando volvimos a Chile, me he cambiado seis veces de casa. Entonces soy bien aguda al momento de encontrar los detalles y saber qué busca una persona en una casa o departamento”, agregó.

La comunicadora insistió en que “me encanta este rubro desde mucho antes que me ofrecieran el trabajo. Soy experta, rápida, eficiente, proactiva: Armo y desarmo casas en dos días”.

“Lo hemos pasado muy mal”

Acerca de los motivos para no estar actualmente en televisión, Gallardo afirmó que “me gustan los programas de conversación, también de deportes, pero el tema más concreto que se me ofreció ha sido para estar en programas de farándula, pero no quiero estar expuesta. No quiero que mis hijos estén expuestos”.

“El año pasado y este año lo hemos pasado muy mal, incluido Mauricio (Pinilla), con tantas mentiras y cosas que lo único que quiero es proteger a mis niños y a Mauricio también”, añadió.

En ese sentido, descartó que su separación haya tenido efectos monetarios. “No pasa porque Mauricio no cumpla con lo que tiene que cumplir. Esto es una necesidad de desarrollo personal, de tomar desafíos en mi vida”, dijo.

“Trabajar para mí es una necesidad (…) No puedo quedarme acostada llorando, la vida sigue y teniendo tres pollitos a cargo mío no queda más que pararse. Además, tenía ganas de independizarme económicamente”, sentenció.

