“Cargan con su apellido”: Gissella Gallardo contó cómo reaccionaron sus hijos tras íntimo video de Pinilla

En el último capítulo de Podemos Hablar, Gisella Gallardo habló sobre un complicado momento familiar por el que tuvo que pasar tras su quiebre amoroso con Mauricio Pinilla.

Se trata de un video íntimo en el que el ex futbolista aparece acompañado por una scort y que se viralizó hace un par de meses.

Debido a esto, Pinilla ya había revelado en el programa de Chilevisión que la situación había afectado profundamente a sus hijos, quienes incluso sufrieron crisis de pánico y tuvieron sesiones con psicólogo y psiquiatra.

En el programa, la entrevistada confesó que fue algo muy difícil de enfrentar, sobre todo porque tenía a su padre pasando por una delicada enfermedad.

“Agarré a los niños y a mi mamá y nos fuimos a México de vacaciones. La grande, obviamente ya le había llegado por todos lados, estuvo muy mal. Y los dos chiquititos no sabían nada”, señaló Gallardo.

Sin embargo, Gallardo contó que una semana después volvieron a Chile y cuando estaban comiendo en un restaurante, uno de sus hijos se enteró por redes sociales.

“Ve eso y ve otras imágenes y se pone a llorar. Me dijo ‘explícame, mamá’. Yo no le podía explicar al 100%, entonces le dije ‘mi amor, es una influencer, háblalo con el papá, el día de mañana él te va a explicar. Él lloraba y lloraba, y llamaba a Mauricio. Él no sabía qué decirle tampoco”, relató.

“Ahí los pusimos con psicólogo y psiquiatra. Él tuvo que dar la cara y explicarles. Yo no sé la conversación que tuvieron. Yo como mamá sí le reprochaba que, está bien, esto pasó en su casa, era un tema privada, pero en el fondo cuida a quién metes a tu casa”, continuó la comentarista.

Ante esto, Jean Philippe Cretton le preguntó si es que la situación le pareció injusta para ella. “Yo como pareja, no. A mí me importaban mis niños”, respondió la aludida.

“Ellos estuvieron como un mes y medio sin verlo. Una de nuestras hijas dijo que se avergonzaba de que fuera su papá, porque le llegaban las cosas por chat y a la gente le gusta el morbo. Ellos cargan con el apellido Pinilla”, agregó también.

“Uno tenía crisis de ansiedad y salía a caminar con ellos a las 1 de la mañana. Me llevé toda esa pega sola. A los días, pasó que llegó Mauricio y se pone a llorar al verlos. Fue emocionante porque no los veía hace tiempo y comenzaron de nuevo a tener relación papá-hijos”, finalizó Gallardo.

Revisa el momento aquí: