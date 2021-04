Un gran susto pasó Gissella Gallardo, quien reveló que en las últimas horas sufrió un infarto de pulmón, por lo que tuvo que ser internada en una clínica.

Así lo informó a través de redes sociales, donde publicó una fotografía junto a un sentido mensaje.

“Gracias por tanta preocupación. Efectivamente tengo un infarto al pulmón- trombosis pulmonar. No tengo COVID, gracias a Dios y nunca he tenido”, escribió en Instagram la esposa del ex futbolista Mauricio Pinilla.

“Ahora a cuidarme más que nunca, para no volver a pasar por este dolor y angustia. Gracias a mi familia y amigos por estar siempre y sobre todo a Dios por una nueva oportunidad”, añadió en la publicación.

Por su parte, Pinilla compartió una storie en Instagram, donde aparece junto a su esposa en la clínica. “Saldremos de esta, mi amor”, escribió el ex seleccionado nacional.