“Mi ángel ha partido al cielo”: El emotivo mensaje de Gissella Gallardo por la muerte de su padre

El padre de Gissella Gallardo falleció tras una ardua lucha contra el cáncer, según se de a conocer este jueves.

La periodista y ex esposa de Mauricio Pinilla confirmó la información en su cuenta de Instagram con un afectuoso mensaje: “Mi ángel ha partido al cielo. Papito todopoderoso simplemente gracias”.

La periodista posteaba en su cuenta de redes sociales actualizaciones del estado de salud y las fechas importantes relacionadas a su papá, quien a sus 68 años padecía un cáncer que lo mantenía en cama.

Pero no sólo la salud del hombre se había deteriorado, sino que la propia Gissella tuvo que hospitalizarse en dos ocasiones debido a una infección de riñón.

Gallardo se disculpó con su familia por no estar presente en dos fechas importantes, ya que su enfermedad le impidió salir de la clínica: “Les pido todas las buenas energías para estar mejor y poder pasar mañana con mi papito su cumple y año nuevo. Gracias a todos por sus mensajes y buenas energías que siempre me entregan”.

También, posteó un cariñoso mensaje el día del cumpleaños de su padre, junto a una fotografía en que ambos aparecen abrazados: “Feliz cumple papito de mi vida… Yo en la clínica y tú en la casa ahora“.

Uno de los primeros en despedirse del padre Gissella, a través de las redes sociales, fue Mauricio Pinilla, quien publicó una fotografía con su ex suegro y el mensaje “vuela alto Osito amado”. Luego compartió una segunda foto que decía “cuántas batallas viejo… Hasta pronto! me harás mucha falta, ¿lo sabes ? ¿Verdad que si?”.

El ex futbolista chileno confirmó la separación con la periodista durante abril de 2022. Sin embargo, la propia Gissella explicó que ambos tenían una buena relación y mantenían cerca a sus familias, por lo que no es sorprendente el gran cariño que demuestra Pinilla por el padre de su ex esposa, de quien ha publicado varias stories y fotografías en su perfil.