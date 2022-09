Gissella Gallardo vuelve a referirse a su separación de Mauricio Pinilla: “Jamás en 18 años le fui infiel”

Una de las separaciones que ha marcado la farándula nacional este 2022 fue la del ex futbolista y actual comentarista en medio de comunicación, Mauricio Pinilla, con quien fuera su esposa por varios años, Gissella Gallardo.

La noticia fue confirmada a principios de abril por el propio ex delantero de La Roja. Desde ese momento, los rumores se han disparado sobre infidelidad o nuevos romances de alguno de los protagonistas.

De hecho, la influencer aseguró hace solamente algunos días que el otrora goleador está emparejado con la modelo española Gala Caldirola. “Es verdad. Todo el mundo sabe que Mauricio y Gala están juntos”, dijo a Zona Latina.

“Jamás le fui infiel”

Este fin de semana, Gallardo se refirió nuevamente a la ruptura con su ex esposo, esta vez lo hizo al abrir la clásica caja de preguntas en Instagram, donde sus seguidores le consultaron diversas situaciones personales.

“¿Cuál fue el motivo de tu separación? ¿Por qué dicen que tu le fuiste infiel a Pinilla?”, fue la interrogante que un usuario le hizo, a lo que la influencer respondió: “Jamás en 18 años le fui infiel. Soy lo suficientemente correcta y sincera para hacerme cargo de las cosas que hago”.

“Pero no puedo hacerme cargo de las cosas que se inventan o de algo que no he hecho”, agregó.

Además, Gissella reveló que pretende irse a vivir fuera de Chile en el mediano plazo, decisión que tiene más que tomada y que solamente es cuestión de tiempo para que la aplique.

“No en menos de un año, es un proyecto personal, pero obvio que con mis niños”, señaló, aclarando que los hijos que tuvo fruto de la relación con el ex atacante se irán con ella al extranjero.