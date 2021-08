En una nueva emisión de El Discípulo del Chef, marcado por el ingreso de nuevos personajes como la actriz Marilú Cuevas, la modelo Luli y el humorista “El Flaco”, estuvo lleno de emociones y competencias, que dejó una nueva eliminada del programa.

La primera prueba, consistió en 90 minutos para preparar una entrada, un fondo y un postre de comida vegana, resultando vencedor el equipo azul, grupo al cual se integró el reciente nuevo participante Paul Vásquez.

En ese contexto, el equipo verde debía enfrentarse al equipo rojo en una nueva jornada de eliminación. La prueba en este caso consistió la realización de tres hamburguesas, una de carne, una de pollo y una de vegetales.

Fue así que el equipo verde, liderado por el chef Ennio Carota, se llevó la victoria ante el equipo rojo.

En el duelo, a Giuliana Sotela y Yuhui Lee les tocó ser pareja por primera vez, cocinando la hamburguesa de pollo, que al parecer no fue del gusto de Carolina Bazán, la jueza de la prueba.

No obstante, quien tomó la decisión final fue el chef Sergi Arola, quien eliminó a la miembro de su equipo, Giuliana Sotela.

“Yo vine acá para aprender y saqué mucho más de lo que pensé. La verdad es que siento que gané por mucho. Me voy con un monto de amigos que adoro así que gracias“, fueron las palabras de la nueva eliminada de El Discípulo del Chef.

“Me siento agradecida, feliz y bendecida por haber tenido esta oportunidad. Tengo un grupo de amigos inigualables, me voy contenta. Mi nivel no estaba ahí, trate de hacer lo mejor posible, mis compañeros me acompañaron mucho”, reflexionó la influencer.