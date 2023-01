Golden Globes 2023: Revisa la lista con los ganadores de la 80ª ceremonia

La noche de este martes se realizó la 80ª ceremonia de los Golden Globes en la que se destacó lo mejor del cine y las series, dejando grandes sorpresas.

El anfitrión a cargo fue el comediante Jerrod Carmichael y con el pasar de las horas aparecieron los diferentes presentadores que tuvo la ceremonia, entre los que destacaron celebridades como Ana de Armas, Billy Porter, Jamie Lee Curtis, Quentin Tarantino, Jenna Ortega y Jennifer Coolidge.

Las principales categorías, como Mejor Actor en película de drama fue para Austin Butler por Elvis. Cate Blanchett se quedó con Mejor Actriz de drama por Tár.

En el caso de la series, el galardón de Mejor Actriz en drama fue para Zendaya por su protagónico en Euphoria.

A continuación, te dejamos el listado completo con los ganadores que se irá actualizando a medida que se vaya dando a conocer en la ceremonia:

Mejor Película – Drama:

Mejor Interpretación de una actriz en película – Drama:

Mejor Interpretación de un actor en película – Drama:

Congratulations to our Golden Globe winner for Best Actor – Motion Picture – Drama, @austinbutler ! 🏆 #GoldenGlobes

Mejor película – Musical o Comedia:

Mejor Interpretación de una actriz en película – Musical o Comedia:

Mejor Interpretación de un actor en película – Musical o Comedia:

Mejor película de Animación:

Mejor película – Idioma no inglés:

Mejor Interpretación de una actriz en un papel de Reparto en cualquier película:

Mejor Interpretación de un actor en un papel de Reparto en cualquier película:

Mejor Director – Película:

An amazing moment for Steven Spielberg! Congratulations on your WIN for Best Director – Motion Picture for the film @thefabelmans! 🙌

Tune in to the #GoldenGlobes LIVE on NBC and Peacock!

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023