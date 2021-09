El ex participante de realitys, Gonzalo Egas, habló sobre la estrecha relación que generó con Noah, hijo de su ex pareja, la modelo española Wilma González, con quien estuvo pololeando cerca de cinco años.

Durante el tiempo de relación con González, el también comentarista de artes marciales mixtas logró un vínculo paternal con el niño que se mantiene hasta la actualidad.

“Ser padre es lo más importante que me ha pasado en la vida y siempre se lo agradezco a Wilma. Ella ha sido súper generosa en ese aspecto de decir, ‘ok, este hombre creó una relación con Noah’, que termina siendo independiente de lo que tuvimos nosotros”, expresó en entrevista con LUN.

En esa línea, afirmó que “fue una decisión de Noah, él me eligió como papá y sobre eso se construyó”.

“El verdadero sentido de mi vida lo encontré con la aparición de Noah. Te mueve otro tipo de cosas y es natural. Dejas de pensar en uno, siempre tomo decisiones pensando en que será mejor para mi hijo. Yo no me siento para nada postergado y con él he podido desarrollar habilidades que sí estaban postergadas, como la empatía. Se aprende mucho de un hijo”, agregó.

Por otra parte, Wilma González señaló que fue su hijo quien le dijo que quería que su apellido fuera Egas. “Sabe que Gonzalo es el papá que realmente lo cuida, que está con él día a día, su papá de verdad”, indicó.

“Le agradezco mucho a Gonzalo su figura paterna, me encanta la relación que tienen, que se eligieron como padre e hijo. En algún minuto me quise ir del país y parte de los motivos para no irme fue por la relación de Gonzalo y Noah. Mi hijo no concibe estar sin mí o su papá. Y finalmente Noah tiene mucha familia: la mía, la de Nico (su actual pareja) y la de Gonzalo”, añadió.