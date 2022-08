Gonzalo Egas rompió el silencio por polémica con madre de Wilma González: Lo acusó de “mala persona”

Gonzalo Egas decidió salir al paso de la polémica que se destapó hace algunos días y aclarar su actual situación tras el encontrón que sufrió con la madre de su ex pareja Wilma González.

Mediante un video compartido en Instagram, el ex chico reality habló por primera vez sobre las declaraciones emitidas por quien fue su suegra durante mucho tiempo y que se refirió a el como una “mala persona”, acusándolo de haberse “lavado la cara con mi nieto”, Noah.

Hay que recordar que el pequeño es hijo biológico de la modelo, mas no de Egas. Sin embargo, pese al quiebre de su relación sentimental, ambos han seguido unidos por un vínculo que sobrepasa la sangre.

Bajo dicha premisa, Wilma se refirió a lo acontecido en entrevista con LUN, afirmando que “mi mamá nunca se ha llevado con Gonzalo, pero es un tema de ella y ni siquiera es algo personal. Yo creo que tiene un tema de celos, pero no me puedo hacer cargo de eso. Además, claramente hay una cierta inestabilidad si ella se enoja, no se mide y sobrepasa este tipo de límites”.

Regresando a la defensa que hizo Gonzalo sobre dichas acusaciones, publicó un registro en el que asumió que “muchos y muchas de ustedes deben saber que estas últimas semanas no han sido fáciles para mí y para mis seres queridos, de hecho han sido días muy muy duros y quiero compartir una reflexión”.

“En momentos difíciles no todos tienen la fortuna que tengo yo. Desgraciadamente hay personas que no cuentan con una familia, ni con amigos, ni con seres queridos que los entiendan y apoyen. En mi caso, cuento con ellos, pero además, tengo un texto guía al que recurro. Lo paso mil veces al día por mi cabeza, mil veces al día lo verbalizo, mil veces al día lo canto”, continuó en su alocución.

Finalmente, este mensaje al que se refirió corresponde a un poema llamado Piu Avanti del argentino Pedro Bonifacio Palacios, quien publicó sus escritos bajo el seudónimo Almafuerte. Un texto que decidió compartir “porque quizás alguno o alguna de ustedes, puede estar pasando por un momento cabrón, y quizás también, les pueda ser de alguna ayuda“.

Revisa sus declaraciones a continuación: