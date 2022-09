Gonzalo Egas y su nuevo régimen de gimnasio con alimentación sana: “Sentí que me había dejado estar”

El ex chico reality y actual comentarista de deportes de combate, Gonzalo Egas, reveló los motivos por los que realizó un radical cambio en su vida, especialmente en lo que tiene que ver con entrenamiento y alimentación.

A fines de julio, el ganador de “La Granja” confesó: “Me miré al espejo y no me gustó lo que vi. Sentí que me había dejado estar”.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el productor de eventos reveló que “no es que no me gustara mi cuerpo, si no que me dije ‘Gonzalo, tienes 47 años y puedes estar mucho mejor'”.

“En ese momento, también me di cuenta que estaba comiendo súper mal. En la noche a veces le daba a las papas fritas, galletas, me podía comer un churrasco, chocolate. Y bueno, decidí actuar”, agregó.

Adiós, comida chatarra

Egas admitió que le dijo adiós al pan blanco, las papas, el azúcar refinada y todo lo que se acercara a la comida chatarra. ¿El resultado? Menos porcentaje de grasa y aumento de peso en músculo.

“Debo haber empezado en 79 kilos, y la última vez que me pesé estaba en 83. Se me ha ido la grasa del abdomen, estoy más definido, tengo más cintura y lo mejor es que uno anda más contento. Me hace bien sicológicamente”, dijo.

La rutina es bastante estricta, ya que consiste en estar a las 7:00 horas de lunes a viernes en el gimnasio, además de sábados y domingos realizar más deporte, régimen que ha tenido en los últimos 20 días.

Consultado sobre cómo se siente, el comentarista aseguró que “mucho mejor. Me siento orgulloso de mí, porque con ganas y muchas veces sin ganas, sigo este régimen de ejercicios y dieta. Me gusta darme cuenta de que esto provoca resultados. Me salió hasta trasero, jaja”

“Más que algo de imagen, esto me ayuda a estar bien en todo sentido. Tengo 47 años y creo que me veo bastante bien. Me siento orgulloso de todo esto”, concluyó.