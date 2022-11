Famosos reaccionan a dichos de Gonzalo Valenzuela por acosos: “Íbamos a casinos y te toqueteaban entero”

La reciente confesión de Gonzalo Valenzuela no pasó desapercibida y generó una ola de reacciones que apuntan a testificar situaciones similares a las vividas por el actor.

Según contó en el programa Tenemos que habar de sexo de Tonka Tomicic, el intérprete conocido como “Manguera” acusó que “hoy, con esto de las redes sociales, si yo fuera un tipo que me enojara, expondría: Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco“.

“Que te griten en la calle, que te toquen el poto, todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente“, declaró.

Pero eso no es todo, ya que además señaló que recibe fotos de mujeres desnudas en redes sociales. “Si yo denunciara eso sería terrible. Pasa. Tiene que ver con la condición de ser expuesto como actor y en este lugar como, esa fantasía…”, cerró.

“Se trata de respeto”

En esa línea, el colega de Valenzuela Hernán Contreras comentó a LUN que vive una situación bastante parecida, por lo que planteó estar de acuerdo con lo que señaló el actor.

De hecho, Contreras fue el responsable de asumir el rol de “Manguera” en el remake de Sinvergüenzas, Convergüenza (2012), y en ese contexto dijo que “de repente sentía su agarrón o un beso cuneteado cuando te pedían fotos”.

“Muchas personas confunden lo que es la obra de teatro con pasar a llevar tu espacio personal, tanto hombres como mujeres”, añadió.

La situación se replica además en sus redes sociales, donde “me llegan desnudos de hombres y mujeres. A veces abres los mensajes y aparece la foto. Al final, tomas la decisión de no revisar mensajes de gente que no conoces. Es bastante incómodo porque no lo pediste”.

“Esto no tiene que ver con igualar y decir que esto nos pasa igual que a ustedes (mujeres). El abuso y acoso lo viven más las mujeres, pero se trata de respeto”, concluyó Hernán.

Por su parte, Bruno Zaretti, ex Axé Bahía, sostuvo que comparte las declaraciones de Valenzuela “porque es así, tal cual. En mi caso, por ejemplo, en los eventos te toquetean. A mí una vez me mordieron. Nos rasguñan, nos jalan de todos lados“.

“Es complicado, pues no sabes cómo reaccionar con una mujer cuando hace eso. Como hombre tienes el cuidado de no faltarle el respeto… Si me voy a exponer de esta manera, sé que me puede pasar esto. Nunca lo he visto como malo, porque siempre he recibido el cariño de la gente, pero comparto la idea de Gonzalo, de que el respeto tiene que ser para todos”, manifestó.

Finalmente, el mismo análisis realizó Bernardo Borgeat, quien saltó a la fama tras participar de un reality.

En ese tiempo “hubo gente que se propasó conmigo, fue hace algunos años. Íbamos a casinos y te toqueteaban entero, de punta a punta. En esos momentos uno trata de reaccionar mostrando que la situación no es agradable, pero también es diferente con la mujer, que te mira cómo diciendo: ‘Qué pesado'”.