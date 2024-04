Por mal momento económico: Gonzalo Valenzuela y Kika Silva habrían hecho cambios en su matrimonio

Se dieron a conocer cambios de último minuto en la planificación del matrimonio de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela en medio de rumores de que el actor estaría pasando por un difícil momento económico.

Según la información revelada por el periodista Pablo Candia, la pareja habría cambiado el exclusivo lugar donde iban a celebrar su matrimonio.

“Este matrimonio en primera instancia se realizaría en el Club El Tebo. Un resort muy importante de Horcón, muy exclusivo”, partió comentando el periodista en Zona Latina.

“Y resulta que a mí la semana pasada me llegó la información de que Gonzalo Valenzuela ya no iba a hacer el matrimonio en ese lugar. La información que me dieron era una en particular y yo dije ‘mentira que Gonzalo no lo va a hacer por este motivo'”, agregó.

Finalmente, Candia se comunicó con el resort, quienes aseguraron que la pareja había asistido a un tour por el lugar y se encontraban en conversaciones para gestionar la celebración. Sin embargo, confirmaron que el evento no se realizará el dicho lugar.

“Tengo entendido que Gonzalo Valenzuela ya no lo va a hacer ahí porque él habría pedido canje. Todo gratis y solo se iba a pagar de acuerdo a las historias y fotos que publique en sus redes sociales”, concluyó.

Cabe destacar que por el momento ni Gonzalo, ni Kika Silva se han pronunciado al respecto para confirmar dicha información.

Síguenos en