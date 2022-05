“Gorillaz, welcome to the jungle Argentina”: Trueno se lanzó con aplaudido freestyle en concierto de la banda

La noche de este pasado sábado 31 de mayo el grupo Gorillaz se presentó en el festival de música Quilmes Rock 2022, el cual se desarrolla durante este fin de semana en Argentina.

Mientras la reconocida banda virtual encantaba a la audiencia con el inicio de su icónica canción Clint Eastwood, una conocida voz comenzó a sonar por sobre la pista.

“Quiero a toda la gente con las manos en el aire como los músicos y los freestylers”, rapeó en ese momento Trueno, tomándose el verso en el escenario y sorprendiendo a todo el público.

El rapero freestyler argentino de solo 20 años cuenta con una carrera musical que solo va en ascenso. Así lo ha demostrado con cada una de las canciones que ha lanzado, al volverse en un hit cada una de ellas.

Por el momento se desconoce cómo fue que ocurrió esta colaboración. Lo que sí afirman los seguidores es que se trató de un momento épico, aplaudiendo la desenvoltura del joven y la apreciación que mostró el líder del grupo Damon Albarn al chico.

Este próximo 3 de mayo la banda se presentará en Chile en el Movistar Arena, y los seguidores chilenos ya se preguntan si irán a invitar a algún representante nacional al escenario con ellos de la misma forma que hicieron con Trueno.

TRUENO Y GORILLAZ LA PUTA MADRE

