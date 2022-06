¿Vuelven los domingos de GOT?: Confirman secuela de Game Of Thrones protagonizada por Jon Snow

Todo parece indicar que podrían regresar los domingos de Game Of Thrones, lo que se traduce en una de las mejores noticias para todos los seguidores y seguidoras de la serie.

Y es que desde HBO confirmaron que vendrá una secuela de la serie, cuyo protagonista será Jon Snow, según reveló The Hollywood Reporter.

De acuerdo al medio estadounidense, el actor Kit Harington volvería a interpretar al personaje, uno de los favoritos de los fans del mundo de fantasía creado por George R.R. Martin.

Aunque no se han revelado más detalles, se conoció que la secuela podría ser una continuación de la temporada final de la serie.

De ser así, personajes como Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) y Brienne of Tarth (Gwendoline Christie) podrían reaparecer en esta historia.

Esta noticia significa que ahora hay siete proyectos de GOT en proceso, entre animadas y live-action, además de la próxima precuelas “House of the Dragon” a estrenarse el próximo 21 de agosto.