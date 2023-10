Alessia le dio un paralé a Raimundo en honesto cara a cara: “Sé mi valor y no voy a estar persiguiéndote”

Alessia y Raimundo tuvieron un cara a cara en Gran Hermano, donde aclararon los malos entendidos entorno a su incipiente relación y la votación ante el reingreso del participante.

En la primera pregunta, Alessia aclaró sus intenciones de llevar el vínculo a un paso más: “Depende. Creo que sí, tengo la intención. (…) Pero creo que esto no es un trabajo sólo mío. Es un trabajo de dos personas. Creo que hay decisiones que ayudan a que las cosas funcionen bien y decisiones que ayudan a que las cosas no funcionen”, explicó.

“Yo sé que te pudo haber dolido, te expliqué mis razones y a pesar de que tengo toda la intención de que estemos bien, sé mi valor y no voy a estar persiguiéndote si es que tú tienes esa actitud“, agregó.

Minutos después, Rai respondió a las explicaciones de la participante: “No guardo rencor, te lo quería dejar en claro, y ayer me dijiste como que no sabías si acercarte o no a mí y te dije que estaba abierto a eso también“.

Sin embargo, Alessia lo interrumpió asegurando: “Sí, pero tú mismo me dijiste que las palabras se las lleva el viento y las actitudes son las que demuestran las cosas“.

En respuesta al cuestionamiento, el jugador comentó: “Por lo mismo, si veo actitudes tuyas, que estás tratando de ver algo, de hacerme entender que esa decisión fue distinta a lo que se dio para pensar. Yo estoy abierto a escuchar y a dejar todo. No guardo rencor con nadie. Si las cosas se explican realmente desde adentro, lo puedo entender y puedo avanzar“.

¿Qué sintió Raimundo cuando Alessia no voto por él para el reingreso?

Tras la pregunta, Raimundo expresó su más sincero sentir en torno al tema: “No me aseguraste mi entrada, dije ‘como que probablemente lo que yo estuve sintiendo en ese minuto, no lo sintió ella al igual que yo’. Porque si yo me hubiera visto en un papel de que si tuviera que haber elegido y tú estabas ahí, te hubiera asegurado desde mi punto de vista”, detalló.

“Pero si tú no lo hiciste, lo he tratado de entender estos días y por lo que me has dicho, estoy abierto a que te acerques. No estoy con ningún bloqueo, ni con ningún rencor, sino con ganas de entender tu decisión“, finalizó abrazando amorosamente a Alessia.

