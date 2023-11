Cass Zamorano llamó en vivo a Gran Hermano y confirmó affaire con Rai: “Me pidió pololeo muchas veces”

La ex chica reality, Cass Zamorano, a través de un contacto telefónico con el estudio de Gran Hermano, desmintió la versión de Raimundo referida a la infidelidad que este cometió, asegurando que el ex participante le confirmó que no se encontraba en pareja con Alessia y que incluso le pidió pololeo durante una fiesta el pasado sábado. “No puedes ir sentarte un panel a mentir así descaradamente (…) a mi me pidió pololeo muchas veces”. Sin embargo, Zamorano afirmó desconocía quién era Raimundo y su situación sentimental, porque no sintonizaba el programa, pero la joven confesó que quiso entrar a la casa más famosa del mundo. ¿El que explica se complica?