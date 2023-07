“Eras mi amiga y yo te defendí ante todos, desleal”: Coni encaró a Trini tras eliminación en Gran Hermano

Un fuerte pelea de vivió en Gran Hermano Chile tras conocer la eliminación de Fernando. Tras su salida, los jugadores se reunieron para organizarse en la compra del presupuesto, cuando Coni y Trini comenzaron una nueva pelea que terminó a los gritos. “Cara de raj…, con todo lo que haces”, se escucha decir a la ex bailarina. “¿Me vas a pegar? (…) ¿Por qué no me pegas para que te vayas?”, contestó la tripulante de cabina. “Envidiosa, eres una envidiosa, patética… eras mi amiga y yo te defendí ante todos, y ahora me vienes a votar a mí, desleal (…) falsa, nadie confía en ti”, añadió Capelli.