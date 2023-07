El descargo de Coni con Trini: “A mí me juzgan por lo que yo pasé, mi vicio fue con la coca no con el copete”

Tras la feroz pelea entre Fran y Coni, esta última no tuvo pelos en la lengua para ir a encarar a Trini, con quien tenía una cercana relación. Tras el conflicto, que inició por culpa de la actitud de la tripulante de cabina con la modelo, la ex bailarina se desahogó con Trini. “Tú lloras por tu historia que no te juzgan, a mí me juzgan por la hueá’ (sic) que yo pasé, mi vicio fue con la coca no fue con el copete… me lo sacan de nuevo, una y otra”, le dijo entre lágrimas. “Que se vaya a la mierda (Fran) y tú también por hablar con esa hueo… (…) yo no te quiero cerca mío”, añadió.