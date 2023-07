“Yo sé sus sueños…”: La tajante explicación de Coni sobre por qué no votará nunca por Trini

Mientras ensayaban la coreografía para cumplir el desafío del presupuesto, Coni le confesó a Vivi sus razones de por qué nunca votaría a Trini al momento de la nominación o a algún cercano, como lo fue en su momento Jorge. “Yo no voto por un amigo. No lo hago, nunca lo haré (…) por una huea’ de lealtad, no puedo ser tan maricona (sic)”, explicó luego de que Francisco se enojara con ella tras el resultado de la placa de nominación. “Yo siempre priorizo a otras personas en vez de a mí (…) Yo soy muy emocional… por ejemplo yo sé los sueños de la Trini, sus metas, porque la conozco, porque me los contó”.