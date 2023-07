Estefanía desclasifica faceta maternal de Pincoya dentro de Gran Hermano: “Esa sensación la entregó siempre”

Estefanía se convirtió en la tercera eliminada de Gran Hermano Chile y tras su regreso a Chile abordó sus primeras sensaciones fuera del encierro.

En conversación con CHV Noticias, la ex Miss Chile confesó cómo ha sobrellevado las primeras horas al dejar la casa estudio, que ha esperado para usar su celular debido a la “intensidad” de lo que significó el proceso y que ahora le gustaría “tantear terreno en el mundo de la televisión, quizás como panelista de un programa”.

También, la modelo se refirió a sus dichos sobre Rubén durante el programa en vivo con Diana Bolocco, instancia en que lo calificó de “falso”.

En ese sentido, aseguró que “son distintas percepciones que cada uno puede sentir dentro de la casa y obviamente mi perspectiva afuera puede ser diferente. Como no he mirado con los ojos del espectador todavía, no tengo esa otra cara de la moneda y creo que debería darme el espacio antes de emitir alguna otra opinión de algunos de los participantes”.

“Anoche la utilicé (la palabra falso) porque todavía no tenía acceso a mis redes sociales ni podía ver el contexto total de la situación… pero en algunas ocasiones fue lo que yo sentí, pero uno no puede ser tan dictatorial ni castigar a nadie por ese tipo de situaciones… al final, todo lo que es tan chiquitito dentro de la casa se agranda mucho más”, explicó.

El lado maternal de Pincoya

Con respecto a Jennifer “La Pincoya sin glamour” Galvarini, Estefi aseguró que “fue una buena relación” y que la mujer oriunda de Chiloé “fue una contención dentro de la casa”.

“Algunas veces me dolía cuando ella me decía ‘no voy a llorar por nadie’… ahí era cuando yo me sentía más afectada y cuando pasó la situación de Skarleth, empaticé un poco con ella”, continuó.

“Esa sensación de maternidad dentro de la casa lo entregó ella siempre, a mí, más que con otras personas, con ella fue con la que yo sentí esa sensación de maternidad, contención y calidez“, añadió.

Sobre el momento en que dejó la casa, la modelo explicó que “la vi muy angustiada, vi su carita de pena, ella, Francisco, las personas que eran más cercanas a mí tenían cara de angustia en ese momento”.

