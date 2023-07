“Devuélvanme a la Coni”: Usuarios estallan ante presunta expulsión de queridos participantes de Gran Hermano

Un verdadero terremoto fue el que se vivió en Gran Hermano Chile durante horas de la tarde de este miércoles luego de conocerse que Coni y Bambino habrían sido expulsados del reality de Chilevisión.

La noticia fue informada por Viviana Acevedo, líder de la semana, quien leyó el mensaje enviado por Gran Hermano: “Los reúno a todos con el fin de notificarles que tras haber observado que Constanza y Fernando transgredieron el reglamento en más de una oportunidad, he tomado la decisión de expulsarlos”.

“Esta sanción es irrevocable y espero que sirva de advertencia al resto del grupo. Les he pedido a Constanza y Fernando se dirijan al Zoom, donde les expliqué los motivos de la expulsión”, continuó.

Tras conocerse la confusa situación, los usuarios se volcaron a las redes sociales para comentar sobre la presunta expulsión de Coni y Bambino, algo que será aclarado durante la noche en el programa en vivo.

En ese sentido, varias personas demostraron su descontento ante la expulsión de Coni, quien se ha transformado en una de las participantes favoritas del reality.

Sin embargo, hubo otros que dudaron de la reacción de Alessia, quien debió ser consolada por sus compañeros, e indicaron que no estaría tan afectada con la salida de Bambino.

Quien iba a pensar que no iba a salir más…. #GranHermanoCHV pic.twitter.com/JdmJA6ORW5

YO CREO QUE ES PEDAZO DE BROMA Y ESTÁ PREPARANDO ALGO PERO:

1.- ME DIO PENA TRINI 🙁

2.- A MI NO ME ENGAÑAS, A ALESSIA SE LE SALIÓ UNA SONRISITA #GranHermanoCHV pic.twitter.com/PXkNEZQb2Q

— b⚡ (@324b21CM) July 5, 2023