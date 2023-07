¿Le favorecerá? El plan de Fran Maira hacia Coni previo a la eliminación en Gran Hermano Chile

La tarde de este jueves, Fran Maira confesó su plan para conversar con Coni antes del domingo de eliminación, día en que la ex bailarina podría abandonar la casa estudio de Gran Hermano Chile.

Mientras conversaba con Skarleth, Alessia, Viviana y Trini, la modelo comentó todas las oportunidades en las que votó por Coni y cuáles fueron los argumentos que entregó en su minuto.

Tras eso, reveló lo que pretender hacer el sábado, un día antes de la gala de eliminación: Encarará a Coni.

“Estaba hablando con las chiquillas, me voy a acercar a ella, porque nadie sabe quién se irá el domingo, pero no sé por qué siento que tiene posibilidades (de abandonar la casa), quizás no”, comenzó.

Acto seguido, aseguró que quiere acercarse a ella porque “siento que yo igual la pelo harto, nunca ha sido mi amiga, pero siento que ella cuando salga le van a mostrar todo lo que yo o el resto ha dicho y quizás a ella le afecte mucho porque básicamente casi toda la casa le tiene como rechazo”.

“El sábado me quiero acercar a ella y decirle ‘yo te he votado muchas veces, únicamente porque nunca entendí por qué no fuiste capaz de acercarte en el día y evitar un problema (…) nunca me supiste explicar por qué le dijiste a la Trini que no se juntara conmigo'”, detalló.

La polémica placa de eliminación

Cabe recordar que para esta sexta placa de eliminación, Coni, Jennifer, Francisco y Skarleth arriesgan abandonar las casa de Gran Hermano Chile.

En ese sentido, la ex bailarina se ha transformado en una de las participantes más votadas del reality de Chilevisión, una situación que ha sido comentada en diferentes ocasiones por el resto de sus compañeros.