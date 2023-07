“Dos mujeres hermosas que han sufrido”: Habla mamá de Coni tras fin de amistad de su hija con Trini

Diferentes reacciones ha dejado la feroz pelea protagonizada por Coni y Fran en Gran Hermano Chile. Las últimas horas, fue la propia madre de la ex bailarina quien salió a hablar sobre el tema.

Cabe recordar que todo comenzó luego de que Coni tildara a Trini de “desleal” por interactuar y bailar con la modelo, argumentando que la rubia incluso votó por ella en la nominación.

A raíz de eso, se generó una fuerte discusión en la que Coni se descargó con Fran luego de que esta le preguntara por qué reaccionaba así “con copete”, ante lo que la ex bailarina de ballet explotó y la llamó “payasa”.

Posteriormente, encaró a la tripulante de cabina, marcando un quiebre en la fuerte relación de amistad que ambas tenían dentro de la casa estudio. Incluso, en las últimas horas se dio a conocer que Trini se cambiará de pieza para no estar más cerca de Coni.

A través de su cuenta de Twitter, la madre de Coni, Paola Capelli, se refirió a la fuerte discusión de su hija que se transformó en tendencia en las redes sociales.

Allí, indicó que tanto su hija como Trini son “dos mujeres hermosas que han sufrido en sus vidas. Mi bebé que sufre cuando tocan heridas que no han sanado y Trini que hace todo por tratar de encajar cuando te han dañado tanto”.

“Eso no las convierte en malas personas, solo en chicas que aún no han sanado”, insistió.

Dos mujeres hermosas que han sufrido en sus vidas, Mi bebé que sufre cuando tocan heridas que no han sanado y Trini que hace todo por tratar de encajar cuando te han dañado tanto . Eso no las convierte en malas personas solo en chicas que aún no han sanado💚 @GranHermanoChl pic.twitter.com/gPrKjilQWT

— Capelli Paola (@paocapelli) July 13, 2023