Juntando hasta el último grano de arroz: Participantes de Gran Hermano sufren por escasez de comida

Cada vez son más las semanas en que los participantes de Gran Hermano Chile no logran con seguir el presupuesto completo para la comida semanal, situación que los ha tenido irritables debido al hambre. “No aguanto el hambre (…) anoche me acosté con fatiga y te levantas y no hay nada para comer”, expresó Fernando a Hans, quien también está complicado al punto de que reunió hasta el último grano de arroz que quedaba para cocinárselo. Respecto a su problema solo les queda concretar la próxima prueba de forma correcta para que no escaseen los alimentos.