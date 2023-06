“Nunca en mi vida le he agradecido”: Lucas se sinceró y emocionó hasta las lágrimas al hablar de su mamá en GH

Lucas se emocionó hasta las lágrimas al enviar emotivas palabras a su madre cuando ingresó al confesionario en Gran Hermano Chile. Allí, el influencer se sinceró sobre la relación con su mamá, quien lo tuvo a sus 17 años, y confesó que durante su estadía en el reality se pudo dar cuenta de muchas cosas que lo hicieron reflexionar. “Soy muy frío (…) creo que uno por lo general… mis compañeros valoran muchísimo a sus mamás y muchas veces uno no les agradece lo suficiente y yo me cago de vergüenza, decírselo a mi mamá en la cara”. En esa línea, contó que su madre “ni siquiera sabe que estoy acá” y le envió un mensaje al decirle que “le agradezco mucho todo lo que me dio (…) nunca en mi vida le he agradecido nada”.