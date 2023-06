“Yo no traiciono las promesas que hago”: La dura respuesta de Mónica a Jorge tras conflicto en GH

Una dura respuesta fue la que recibió Jorge durante la noche de este jueves en Gran Hermano Chile por parte de Mónica, quien se acercó a él en horas de la tarde para conversar sobre su malestar ante la presencia de la participante más longeva en la casa estudio. Tras revisar esas imágenes, Diana Bolocco les consultó a los dos por ese momento, ante lo que la adulta mayor contestó que no quería referirse al tema. “La respuesta que me dio la persona, más o menos nomás…”. Por su parte, el modelo contestó que “si llegamos a un mutuo acuerdo, podemos revelar la información, yo no tengo problema”. “Yo dije que no. Si tu quieres hablar, hazlo tú, porque yo no. No traiciono las promesas que hago”, contestó Mónica.